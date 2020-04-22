臉書將以57億美元買入印度Reliance Industries旗下Jio Platforms的10％股份。由於臉書訊息程式WhatsApp在印度大受歡迎，預料此交易有助於WhatsApp擴大數位支付服務。

透過臉書入股，Jio Platforms Ltd估值達659.5億美元。Jio Platforms為Reliance集團數位事業，擁有Jio Infocomm等數位資產。

(工商 )