臉書57億美元 入股印度Reliance數位事業 13:052020/04/22 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臉書將以57億美元買入印度Reliance Industries旗下Jio Platforms的10％股份。由於臉書訊息程式WhatsApp在印度大受歡迎，預料此交易有助於WhatsApp擴大數位支付服務。 透過臉書入股，Jio Platforms Ltd估值達659.5億美元。Jio Platforms為Reliance集團數位事業，擁有Jio Infocomm等數位資產。 (工商 ) #臉書 #Jio #Reliance #Platforms #數位 也許您會感興趣 推薦閱讀 臉書明年6月前 不辦大型聚會 04:092020/04/18 全球財經 捐款WHO 臉書谷哥大企業全都來 這家卻遭網友出征 12:572020/04/18 國際 出征德國台辦臉書 網友多數認為是無理取鬧 13:322020/04/18 政治 台中市新增3確診病例 盧秀燕臉書喊心疼 22:362020/04/19 生活 海軍744人趴趴走 網攻國防部臉書：防疫已陣亡了！ 08:052020/04/20 政治 羅智強為這件事 在臉書力讚蔡英文總統「轉彎」 10:132020/04/20 政治 國防部臉書被灌爆 網觀察：罷韓有變數 10:242020/04/20 政治 澳洲擬立法要谷歌與臉書跟媒體分享營收 11:502020/04/20 財經 王定宇臉書 敦睦艦隊有進行機密任務 18:292020/04/20 軍事 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 買10口原期…一夜慘賠550萬 - 財經要聞 - 工商時報 油價破0慘劇5月重演！專家曝3大致命關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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