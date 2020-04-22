敦睦艦隊染疫，外界質疑是否在520前後會有一波軍事上的人事異動，蔡英文總統今天表示，現在台海情勢需要國軍全神貫注，調查還在進行當中，等調查完整之後，釐清責任，我們會再進行懲處，「我們絕不會護短」。

敦睦艦隊爆發新冠肺炎多人確診，國防部昨天公布懲處名單，國防部長嚴德發向蔡英文總統自請處分，海軍司令劉志斌自請處分，海軍艦指部指揮官高嘉濱調職，海軍敦睦支隊長陳道輝少將調職，外界質疑是否可能會另有一波國軍人事異動。

蔡英文今天接受媒體聯訪時表示，現在最重要的工作還是防疫，國軍配合疫調釐清真相，我們可以完整的掌握疫情，才能夠讓國人安心，「在疫調和疫情掌控上確實是我們最優先的工作」。

她強調，現在台海情勢需要國軍全神貫注，守護國家的安全，也絕對不能鬆懈，調查還在進行當中，昨天國防部所做的簡報只是調查初步的結果，等調查完整之後，釐清責任，我們再進行懲處，「我剛才也講了，我們絕不會護短」。

至於敦睦艦染疫事件的調查，是否有時間表？蔡英文表示，我們當然希望這個報告能夠做的最完整在最短的時間完成，但是一個完整的報告，還是要讓當事人有陳述的機會，現在很多的當事人都還在隔離當中，我們希望國防部在這段期間，趕快把所有的事證收集完整，在隔離完成之後，也能夠讓當事人有個陳述的機會。

媒體詢問對國防部昨天公布的調查報告是否滿意？蔡英文認為，在初期階段，國軍對此次事件很多的細節和資訊的掌握上是有一些落差，所以在回應上面，確實有一些讓民眾感到不清楚或覺得有懷疑的地方，但是昨天國防部長記者會裡面，是經過初步調查以後，所呈現出來的初步真相的釐清。

(中時 )