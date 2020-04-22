國際油價持續崩跌，WTI原油昨日再重挫43.4%，連帶台股相關原油ETF今日表現同步爆量下殺，其中，元大S&P原油正2跌逾2成、至2.53元，截至午盤，成交量27萬張，街口布蘭特油正2跌幅更是達到3成之上，成交量15萬張，雙雙都是昨日兩倍。

值得關注的是，儘管原油市場表現不佳，但仍不減投資人興趣，從淨值觀察，人氣最高的元大S&P原油正2，溢價幅度410%，整整超過4倍！至於街口布蘭特油正2溢價幅度同樣高達300%左右，也是相當驚人。

對此，元大投信及街口投信也發出公告，提醒投資人留意溢價過大，可能產生的價格波動風險，務必理性評估基金特性以及價格合理性，避免蒙受損失。

週二交易，6月WTI原油下跌43.4%，收在每桶11.57美元，盤中低點一度觸及6.5美元，來到21年低點。截至台北時間22日下午13:00分，WTI原油再度探底，跌幅約到8%左右，暫報10.88美元。

(中時電子報)