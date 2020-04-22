艾成（後排右起）、王瞳與教會好友一起看電影。（摘自臉書）

艾成22日早上在臉書曬出他、王瞳與其他教會朋友看電影的合照，神情看起來相當開心，讓人好奇他與王瞳是否有復合的可能，對此他回應，「目前沒有想過，現在感覺在教會做志工都很和諧，我偏音樂，她偏影片，我們就是教會的家人，彼此都沒有談到未來的結局是什麼，至於會不會走入最後的結局？要看上天的安排。」他提及彼此還是互相關心，就像他與其他教會的姊妹互動一般。

艾成表示，他與王瞳在看完電影後，有一起討論事情，「我們都在教會，有一些福音的工作，包含影片、歌曲等，我們每個禮拜四都有福音餐會，我現在幾乎一周有五天都在做教會的工作。」被問到是否每周四與王瞳在教會固定碰面，他回應，「嗯，包含教會的福音餐會等活動，我們還做福音影片，幾個藝人碰在一起，去看上帝給我們的恩典，做很生活但心裡有愛的短影片，所以會有前製、後製工作需要處理。」

而艾成經營的艾叻沙受疫情影響，業績慘跌5成，他坦言本來3月想結束營業，但又覺得這樣不行，所以最後該推百元便當，幸好慶城店附近很多商辦，便當訂單非常踴躍，「我們還去路邊賣，也親自外送，便當對於慘淡的生意相當有幫助。」他感動表示：「大部分客人都知道是艾成的便當，最感謝的在這裡，大家覺得幫助艾成，所以訂一下便當，訂單成長很感謝各路人士，真的很感謝，覺得疫情讓我更感受人間的愛。」

(中時 )