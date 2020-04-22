新冠肺炎肆虐全球，策劃發起抗疫慈善音樂會「One World: Together at Home」，並找來各國知名藝人共襄盛舉，其中知名鋼琴家郎朗也在獲邀名單，還與混血兒老婆吉娜愛麗絲合體「四手聯彈」，未料卻因為轉播螢幕右上角顯示了USA，國籍問題引發網友熱議。

國際知名鋼琴家郎朗，日前和老婆在全球慈善音樂會《One World：Together at Home》上演四手聯彈，未料直播畫面顯示出「USA」二字，立刻引發大陸網友熱議，紛紛針對國籍提出質疑，認為他是否已經入美國籍？對此他在微博發出律師聲明澄清，表示直播畫面「USA」二字並非郎朗國籍，更強調郎朗唯一國籍是「中國籍」，不過仍被部分網友指出依舊沒提及USA是否為演出者所有在地或另有含意。

朗郎微博全文。（圖／朗郎微博）

此外律師發出的聲明中，也感概由於網路散發不實言論，導致外界對郎朗產生許多誤解與質疑，甚至對他個人已經造成人身攻擊，呼籲網友不要隨風起舞。

(中時電子報)