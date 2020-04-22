桃園市一名6旬老婦，獨自徘徊在凌晨的街頭，來往車輛車速飛快，加上下雨視線不佳，險象環生，所幸巡邏員警即時發現，才能讓老婦人平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，家住楊梅區的陳姓老婦，22日凌晨獨自一人淋著雨，無助的站在平鎮區延平路旁，據警方了解，陳婦之前發生嚴重車禍，造成頭部損傷，導致精神狀況不佳。這次陳婦趁著家人不注意，傍晚獨自搭火車至中壢後，下了車後卻忘了回家的路，最後只有淋著雨徘徊在寒冷的街頭。

幸好警員劉明有及林伯翰巡邏經過，見陳婦一人站在街上淋著雨，主動上前關心，但陳婦面對員警詢問，語焉不詳，完全無法表達詞意，員警見陳婦因雨淋濕了衣服，冷得直發抖，趕緊駕巡邏車將婦人載回駐地安置，並遞上乾淨的毛巾及熱飲供陳婦暖身，待陳婦狀況穩定後，再利用人臉辨識系統，查出陳婦的相關資料，並順利聯繫上陳婦家人。

陳姓婦人的兒子接到員警通知趕抵派出所，見母親安然無恙，總算放下心中大石，並向員警表示，下午發現母親不見時，全家人都焦急的外出尋找，沒想到母親趁著家人不注意搭火車北上，以後會多加留意，也感謝警方的熱心協助，才能讓母親平安返家。

(中時 )