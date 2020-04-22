敦睦艦隊發生官兵染疫，引發社會高度關注與恐慌，國防部長嚴德發昨表示，敦睦艦隊出航是由他核定，蔡英文總統是「尊重」。對此，國民黨立委鄭麗文批評這實在太荒唐，「都給總統尊重就好了啊！」

鄭麗文質疑，中華民國三軍統帥只要尊重，不用拍板也不用決策，原來這麼好當。海軍敦睦艦隊可否出航，國防部長決定後向三軍統帥報告，蔡英文只會說「尊重」？敵人打過來，國防部提出應戰報告，蔡英文也只會說「尊重」嗎？

鄭麗文說，蔡英文總統說過「榮辱與共、一定全力支持國軍、最大的責任是提升軍人尊嚴」，現在看到國防部趕在國防委員會之前，臨時召開記者會，清理戰場、棄車保帥，國防部出事，蔡總統狂甩鍋、狂切割，放任軍人尊嚴被打趴在地上、被獵巫。

鄭麗文呼籲，磐石艦的真相趕緊調查清楚，其他軍種的防疫SOP是什麼？足夠嗎？如果有漏洞快點補起來，懲處名單要公正，不要只看親疏遠近、不要只看顏色正不正確。該負責的還是要負責，中華民國三軍統帥請記得榮辱與共、支持國軍好嗎？

至於敦睦支隊長陳道輝今天接受國防外交委員會視訊談到只回報一例發燒，有四例沒有上報。鄭麗文說，陳當下只能判斷短暫發燒情形，且未影響任務才未通報，更不會為了一個士兵發燒而全艦隊返台醫治中斷任務。既然戰士要上戰場，就做好萬全準備才出海，不然就不要出海，任務還未執行就先染病陣亡怎麼辦。

鄭麗文質疑，敦睦艦隊有沒有配備檢驗工具，戰士給鋼盔槍砲上戰場，醫官給篩檢工具及應變措施，如果沒有，就是疏漏，還是壓根沒想到此種風險，醫官沒有配備檢驗工具的艦艇等於毫無檢疫能力，就不該出遠航任務。

鄭麗文強調，現在沒人要獵巫，沒人想發生群聚感染，「最後拍板要出任務的人就要負全責」，她也酸蔡英文，「功勞都給你，出事都我扛，三『暈』統帥。」

(中時 )