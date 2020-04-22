雖然美國總統川普近期一再將疫情惡化矛頭指向大陸，稱疫情失控是大陸的「疏失」並要其面臨後果，不過已有美地方政府搶先在川普之前，要陸索賠。密蘇里州開出全美第一槍，指控陸方在防疫上蓄意欺騙且在遏止行動不足，要求賠償經濟損失「上兆美元」。

密蘇里州開出全美第一槍，指控陸方防疫蓄意欺騙、隱瞞疫情，要求賠償經濟損失「上兆美元」。

據《南華早報》報導，密蘇里州總檢察長施密特（Eric Schmitt）向聯邦法院對大陸領導層提出民事訴訟，指控大陸政府欺騙了全世界，未如實告知新冠病毒危險及傳染本質，打壓吹哨者發聲，在阻止疾病擴散上做得太少，同時指控陸方「囤積口罩等個人防護裝備」，導致疫情惡化，並對該州內因新冠病毒疫情造成的巨大生命損失、人員病亡以及經濟動盪等方面提出復原要求。

訴狀書中指出，「大陸威權政府誇張的欺騙宣傳、隱瞞、瀆職以及無所作為，才導致了這場大流行。不過其中並未明確提到具體損失。訴狀書指控，大陸衛生單位早在去年12月時，就有證據指出新冠病毒有「人傳人」現象但卻直到今年1月20號才承認；此外，被告名單中也包含了大陸國家衛健委、疫情爆發起源地武漢的市政府，以及外傳病毒流出處的武漢病毒實驗室。

報導指出，上周美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指出美方正尋求自行調查武漢病毒實驗室的管道，近一步調查是否其有洩露病毒的可能。該實驗室與最初傳出是病毒起源的華南海鮮市場十分接近，新冠病毒早期許多病例也來自於該市場。

川普於18也曾指出病毒可能是從武漢實驗室流出，「如果疫情失控是過失，那就是過失，但是如果他們負有知情責任，那麼肯定會面臨後果」。美國共和黨籍聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）與萊特（Ron Wright）17日推出「為新冠病毒受害者追求正義法」，允許美國公民和地方政府就疫情向陸提告。

不過路透社先前報導，美國參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席密利（Mark Milley）14日說，美國情治單位表示這種病毒可能是自然產生的，反對病毒源於陸實驗室的說法，但兩種可能性都還無法證實。

而據路透社報導指出，芝加哥大學國際法教授金斯柏格（Tom Ginsburg）表示，由於「主權豁免」的法律原則提供外國政府免於在美遭訴的全面性保障，故在美法院尋求大陸對新冠疫情負起責任的控訴，可能會以失敗收場。他也分析指出，近來一連串針對大陸的訴訟，對即將面臨11月大選的諸位共和黨籍領袖來說，是有其政治目的。

(中時電子報)