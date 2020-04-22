國民黨主席江啟臣競選主席時曾提打造「數位黨部」，開發APP作好黨員管理的政見。中常委黃敬平發現目前入黨程序需公文往返2個月，形容還停留在八股的「石器時代」，已落伍、不合時宜，為此在中常會提案，要求儘速全面檢視更新必要設備與系統，以提升自動化處理速度，並改善線上入黨作業，提升入黨流程更簡便快速。

黃敬平說，國民黨現行入黨程序還停留在八股的「石器時代」已落伍、不合時宜。現在要入黨須親赴黨部辦理入黨申請，填寫資料再往中央呈報後才核發黨證，文件作業往返流程至少超過兩個月，沒有效率。

至於現行線上入黨流程，入黨人線上登記完畢後，仍要由黨中央通知縣市黨部，再由縣市黨部轉鄉鎮市區黨部通知入黨人，備妥資料，最後仍由鄉鎮市區黨部辦理，再回頭往上呈報，一來一回不斷旅行，入黨作業超過60天，因此部分辦理線上入黨的人士，尤其年輕人不願再親赴鄉鎮區黨部辦理入黨手續。

黃敬平說，既然是線上辦理入黨，包括個人身分證件等資料及相片，難道就不能網路上傳？何必再麻煩入黨人須再跑一趟「實體店面」至黨部辦理入黨手續？文書作業處理程序充滿自我矛盾與落後，對國民黨外部形象造成莫大傷害；以小窺大，難怪對時下年輕人號召入黨吸引力誘因不足。

此外，所謂入黨人的考核或審議其標準為何？目前已形同虛設，民主時代入黨，難道還要嚴查家世背景？對於「入黨考核」審議項目除可說是威權時代黨國體制的遺緒外，更該因應現實重新調整。

黃敬平說，目前銀行、健保局等單位開戶，隨辦隨好；國民黨申請入黨尚還需60天以上才能辦妥，而且處理各縣市黨部黨員人事資料的電腦作業系統軟體，竟還停留在20年前Windows XP的「資訊恐龍時代」，即使國民黨財務拮据，也應爭取贊助資源，改善必要設備與系統，以提升自動化處理速度來因應人力精簡。

他說，有關線上入黨作業，只要能完成線上「資料核對」與「收費」程序，便應立即寄發黨證，完成入黨。提升入黨流程簡便快速，勿再透過地方、中央轉來轉去，還要辦線上入黨人再跑一趟黨部，既浪費時間也不便民。

(中時 )