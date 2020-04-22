黃河在《誰是被害者》飾演跨性別者，因性別認同被嘲笑。（Netflix提供）

黃河在《誰是被害者》飾演跨性別者，因性別認同被嘲笑。（Netflix提供）

丁寧在Netflix《誰是被害者》飾演過氣女星。（Netflix提供）

金鐘視帝黃河、金馬獎女配角獎得主丁寧，在Netflix華語獨家影集《誰是被害者》中，都有被霸凌情節，現實中的他們也曾有遭霸凌的不堪回憶，已被公認是實力派演員的丁寧自曝曾被劇組集體霸凌，導演甚至痛罵她是「豬」。黃河則在求學期間被同學聯合排擠。

由張孝全、許瑋甯、王識賢等實力派巨星主演的《誰是被害者》將於30日開播，丁寧劇中飾演過氣女星，在錄音間被製作人大小眼對待，從暢銷天后到乏人問津，看盡冷暖，讓她崩潰哭喊：「你們都笑我！」飾演酒店少爺的黃河，畫上大濃妝與戴上假髮，演出「跨性別者」，卻沒有人認同，心痛自嘲：「我以為會有人愛我，我以為會有人接受我。」讓人看得心疼。

丁寧在《誰是被害者》雖自認歌喉仍極具魅力，但因演藝風華不再，加上負面形象纏身，歌迷不再買單，導致籌備專輯困難重重，甚至被製作人撇下，投入新人歌手的製作中。丁寧坦言：「劇中角色最大特質就是她擁有過的傷口，若能將這些傷痕所累積故事，與豐沛情感製作成專輯，是非常特別的。」

現實生活中有被霸凌？丁寧透露，曾有一次，因一場戲拍到早上，請當時經紀公司與劇組溝通自己抵達拍攝現場會遲到，但似乎因公司疏忽沒溝通，導致她抵達現場後，從服裝與化妝師再到燈光師及導演，每一個人對她講話都不客氣，罵她「耍什麼大牌還敢遲到」、「妳很難拍」、「妳長得很奇怪」，甚至NG還被導演飆罵不會演戲，痛罵她是「豬」，整個劇組聯合起來罵她遲到。丁寧坦言，當時這個言語霸凌，讓她決心要當一個好演員，當時的她更告訴自己，要跟他們拼了，「於是我選擇留下來，努力成為好演員。」

而黃河在《誰是被害者》因性別認同問題，從來沒有被認同過，也從來沒有被肯定過，「即使有人陪伴在他身邊，但從沒有獲得到內心最深處的肯定與認同，因此幾乎不表露他內心最真實的狀態，充滿了對自我的保護與偽裝。」認為，「我們都是人，每一個人都希望得到認同，沒有人想要被排斥。」

黃河回憶起高中時期，曾因一封沒有署名的字條，字條上寫著「黃河很霸道」，被老師叫到辦公室問話，後來老師大陣仗找出五、六位同學，原來同學只因認為老師偏心，給他的美術成績高分，就開始透過各種莫須有行徑排斥他，讓黃河驚覺自己被同學給排擠了，甚至他曾因有幾天因拍片沒去學校，還被同學嘲笑「你這樣也可以去演戲的話，我也可以去演戲了！」黃河坦言：「大部分的人並不曉得這是霸凌，其實這樣行為和言語就是霸凌。」

談及有什麼話想對劇中角色說，丁寧想對劇中飾演的過氣女明星蘇可芸說：「接受現在的狀況吧！」她認為，接受才會看到現在擁有的力量，才不會消耗現有的能量。

黃河坦言希望角色能多愛自己一點，要原諒自己，要原諒別人，也要理解別人，畢竟大部分的人不了解，也不曉得，他更感性說：「你有能力再多愛自己一些，你有能力再幫助自己一些，更相信自己，自己開心是最重要的。」現實生活中夠愛自己嗎？黃河說，把愛自己的方式運用在生活當中，「包含把自己生活打理好，讓自己處理事情過程開心，從日常的小細節，就能獲得滿足與成就感。」Netflix華語獨家影集《誰是被害者》即將於4月30日全球獨家首播。

(中時 )