海軍爆發新冠肺炎感染，700多名官兵下船後趴趴走，引發人心惶惶，就怕防疫出現破口，紛紛要求詳細公布這些官兵足跡。總統蔡英文今（22）日親上火線表達歉意，網友驚呼，「蔡英文真的道歉了」！

蔡英文上午針對國人關心海軍染疫出面說明，身為三軍統帥，她表示，「國軍的事，就是我的事，就是我的責任」，海軍這趟任務在防疫出現這麼大的違失，讓國人因此承擔疫情風險，「我要致上我的歉意」。

對於此次違失，蔡英文已要求國防部，不僅要在最短時間內釐清真相、改正錯誤，這次違失造成的防疫漏洞也要快速補上，讓國人可以安心。

自從海軍染疫消息傳出後，PTT網友認為蔡英文身為三軍統帥，應該出面，給交代。今日蔡英文親上火線，也讓網友驚呼「真的道歉了」。昨日國防部官員鞠躬道歉，國防部長嚴德發也坦承疏失、自請處分。

另外，有網友認為，蔡英文算有自覺，擔起該負的責任，這點應該要稱讚她，「夠有誠意了」。不過，多數的人還是認為，道歉後，相關的後續處理也很重要，就怕雷聲大雨點小。

(中時電子報)