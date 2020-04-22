新竹的米粉快看喔！小米台灣前進新竹開店啦。在米粉千呼萬喚下，小米終於宣布在新竹開店的官方消息。根據小米台灣官方 Facebook 粉絲團公布，「小米新竹巨城快閃店」將在 4 月 25 日正式開幕！新竹在地米粉們不要錯過啦！

小米台灣官方 Facebook 粉絲團公布，繼 3 家小米之家、13 家小米專賣店之後，小米在台灣的第 17 家實體店選擇落地新竹，就在遠東巨城購物中心 2F。4 月 15 日早上 11:00 正式開幕，小米指出，為了慶祝小米新竹巨城快閃店開幕，4月25至於5月10日間特別推出指定明星商品優惠、滿額贈活動！5月1日至5月10日還有限量小米手環4 第二件半價優惠(每日限量10組)。

關心小米實體店的朋友可能會發現，這一次小米新竹巨城店，特別註明了是「快閃店」跟以往不同。官方回應目前確認會營業至 5 月 10 日，之後的進駐事宜(櫃位等)仍在協跳商談之中，請米粉們可以期待。

(科技)