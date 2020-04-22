自稱「蘆竹王陽明」的富少李威德，偷拍自己與前女友、女網友的性愛過程散布，影片多達300GB，其中有人未成年，一審判刑10年，而得易科罰金部分則判刑2年8個月，案經上訴，高等法院二審今（22日）宣判，駁回上訴維持原判，仍可上訴。

據了解，李威德和女友交往期間，瞞著女友以電腦偷拍2人歡愛影片，分手後他竟恫嚇對方，後來李上網結識3名女網友，帶回家後，以電腦偷拍性愛過程，其中1名女網友交往1個多月後疏離，李竟傳影片截圖恐嚇對方，揚言散布，事後陸續上傳性愛影片到Youtube、臉書和Line群組。

此外，李也趁他學姊到訪時，竊取學姊手機裡的性愛影片上傳網路，被學姊發現報警提告，檢警到李男家中搜索才發現李惡行，查扣性愛影片高達300GB。

法官審理後認為，李利用少女涉世未深，偷拍性愛過程，還上網公開，造成少女和被害女子受到極大畏懼和痛苦，所以變更檢察官起訴法條，改依兒童及少年性剝削防制條例論處，並審酌他坦承犯行，又和部分被害人和解，一共15罪判刑。

李威德常在臉書、IG高調炫富，脫序行為一籮筐因此爆紅，今年初遭警攔檢開單，他竟對男警做出不雅舉動還放上網，8月底被依侮辱公務員罪判刑3月。

(中時電子報)