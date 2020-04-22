大陸目前防疫重點轉為「外防輸入、內防反彈」，對境外入境者的隔離措施，更加嚴格，北京和廈門近日都規定，在14天的指定飯店隔離完後，還要再居家觀察7天，共21天；廣西省更發布新通知，14天集中隔離完，接著14天居家隔離，共28天，還要進行兩次核酸檢測和一次血清抗體檢測。一名廣西台商直言，看到這規定傻眼，感嘆可能會「被隔離到懷疑人生」。

北京市朝陽區，近日因出現境外輸入的家庭3人關聯性感染，被列為「疫情高風險地區」，21日北京市政府副秘書長陳蓓表示，通過上述群聚病例，進一步認識到首都疫情防控的特殊重要性和社區防控的複雜性，將堅決防止厭戰情緒、鬆懈心理，將以思想不鬆、標準不降、力度不減，鞏固來之不易的成果。

陳蓓宣布，將深化社區防控，持續採取封閉式管理，「高度關注境外進京人員隔離期間的健康管理，隔離期滿後，再延長進行7天的居家健康觀察，明確1名健康監測聯繫人，電話提醒告知相關注意事項。」

無獨有偶，目前僅存兩岸航班的廈門，也將從22日起，對入境者實施14天飯店隔離＋7天居家隔離觀察的措施，共21天，入境者也可選擇14天期滿後，繼續在原飯店多住7天，費用自理。

廣西省的規定則更嚴格，20日公布《關於進一步加強管理嚴防新冠肺炎疫情輸入傳播擴散的緊急通知》，規定所有從境外到廣西的人，一律實行「14天集中隔離醫學觀察＋14天居家隔離醫學觀察＋2次核酸檢測＋1次血清抗體檢測」；對於14天內去過哈爾濱、廣州、山東膠州、北京朝陽區等「高風險地區」者，須持有當地健康綠碼和7天內核酸檢測陰性結果證明，方能進入廣西。

一名在廣西南寧發展的台商，從一月就返台，至今仍待在台灣，他直言28天的規定可能會「被隔離到懷疑人生」！現在他只能轉念，當作多陪陪孩子的親子時光，但他更憂心疫情如果不趕快結束，事業就快撐不下去。

(旺報 )