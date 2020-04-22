隨著中職領先全球開打，韓職也傳出5月5日將正式開季的消息，亞洲棒球成為全球球迷焦點，美媒《棒球美國》也趁這波熱潮介紹那些在亞洲發展的美國球員過去在大學時的表現，文中介紹到2名中職球員，富邦悍將羅力以及樂天桃猿卡本特，其中更稱呼羅力是中職的傳奇。

《棒球美國》介紹8名韓職洋將、2名中職洋投，而效力樂天桃猿的卡本特在升大三那年繳出爆發性成長的成績，該年拿下8勝2敗，96局中丟出107次三振，自責分率僅2.63，讓他於2011年獲得光芒對第7輪選進美職。

另外就是悍將「現役最長壽洋將」羅力，他在2004年至2007年就讀維拉諾瓦（Villanova）大學時，共出賽51場、累積323.1局，雙雙寫下校史紀錄，尤其在大四時拿下7勝4敗，14場先發拿下自責分率4.00的成績，07年獲得巨人第50輪選進，並曾在海盜小聯盟體系上到2A，隨後轉而效力大西洋聯盟。

羅力2012年開始效力中職，中間曾一度挑戰韓職KT巫師隊，隨後回鍋加入義大犀牛，今年已是他在中職第8個球季，《棒球美國》寫到羅力在中職「成為傳奇人物」，「他在中職超過1000局投球，是中職史上第3位達成的外籍投手，171.2局寫下自責分率2.78，還3度拿下勝投王、4度拿下自責分率王以及三振王。」

今年羅力則身體出現狀況沒趕上開季，春訓一度有一個月沒有投球，最近才開始練投，少了一名大將讓富邦悍將傷腦筋。

(中時 )