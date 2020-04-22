精武路位於東區及北區交界是太平區往返台中市區重要道路，路面經長時間車輛壓輾，導致龜裂沉陷。（台中市政府建設局提供／陳世宗台中傳真）

「路平、燈亮、水溝通！」台中市長盧秀燕上任後積極推動道路燙平工程，至今已燙平超過338條主要道路，累計改善超過157公里，預計4月24日至30日啟動東區精武路(雙十路至進化路口)燙平專案；施工期間將半幅封閉車道，建設局請用路人遵照交通指揮人員引導，確保行車安全。

建設局長陳大田表示，精武路位於東區及北區交界，是太平區往返台中市區的重要道路，也是連接一中商圈的重要道路之一；周邊商業行為活絡，車流量大，路面經長時間車輛壓輾，導致龜裂沉陷，加上該路段水溝破損、路面高低不齊，更有多處管路挖掘造成的坑洞，路面顛簸不平。

陳大田指出，市府特別動用第二預備金1326萬元施工，路面刨鋪面積約2萬1500平方公尺，預計施作範圍從雙十路至進化路口，同時調整路面孔蓋下地139處，並預先改善受損路基3處；未來燙平完工後，將可大幅提升行車安全舒適度。

(中時 )