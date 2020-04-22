元大投信認為疫情正式解除前，分批佈局優質基金為最佳投資策略，元大投信旗下多檔明星台股基金，即日起定期定額零手續費。元大投信即日起至6月30日止，針對元大投信客戶，透過元大投信基金理財網及元大投信APP(Fund Tech)，提供多檔基金新增定期定額計畫終身零手續費優惠，適用標的包含元大台灣卓越50 ETF連結基金、元大台灣高股息ETF連結基金與元大富櫃50 ETF連結基金等。

元大投信強調，定期定額適用情況，包含1.情況不明，像現在，雖然行情已經修正一波，也知道疫情終究會有控制與結束的時候，但尚不確定時間會在何時，疫情正式解除前，分批佈局仍是最佳正解。2.中長期投資目標：定期定額的目的，就是想透過分散投資時間點，來達到平均成本，以系統自動扣款，不用煩惱進場點的好處無價。

元大投信強調，有別於短線操作邏輯，定期定額效果需要一段時間累積，標的建議選擇中長期看好的市場。例如國人熟悉且政經環境相對穩定的台股市場，並挑選優質龍頭企業、具有高殖利率特色者，長期潛力佳。也可以考慮納入資產型的元大全球不動產證券化基金、以投資等級債為布局重點的元大新興亞洲美元債券基金，或者由經理人布局全球ETF的元大全球ETF穩健組合基金，發揮資產配置效果。

(時報資訊)