前香港銅鑼灣書店老闆林榮基，21日在台北市遭潑漆恐嚇，警方專案小組循線查出嫌犯身分，漏夜南下至高雄，22日凌晨逮捕2名男子。初步了解，2人供稱是對林募款的行為不爽，才會潑漆洩憤。警方在上午11時許，也在高雄旗津逮捕第3名嫌犯、潑漆曾男的哥哥，他涉嫌在案發現場負責把風。警方預計下午2時前，將他帶回台北市中山分局，詢後將移送北檢。

前香港銅鑼灣書店老闆林榮基去年流亡到台灣，9月於網路發起重啟書店募捐，共募得近新台幣600萬元。林榮基當時對外表示，透過募捐重啟的書店，未來是屬於所有人的公共空間。

林去年於線上募款平台flyingv提案的「銅鑼灣書店／台灣重啟／為自由的靈魂而開」計畫，最後募得597萬多元，有2900人參與。不過因店面難尋，他直到本月25日才要在南京西路重開銅鑼灣書店，不料又遇到店名爭議與潑漆風波。

據了解，潑漆嫌犯疑似不滿林的募款行為，才會犯案教訓；是否為辯解卸責之詞，尚待釐清。目前2名嫌犯已被帶回中山分局接受警詢，警方也一併檢視3人犯案前後的通聯紀錄，追查是否有人教唆、是否有犯罪分工計畫。

警政署長陳家欽下午2時將在刑事局召開全國警察機關首長治安視訊會議，由於林榮基遭潑漆案，具高度敏感性，專案小組能迅速逮捕3嫌，讓警方高層頓時鬆了一口氣。

(中時 )