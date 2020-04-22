國防部長嚴德發在立法院表示，敦睦遠航沒有和美軍接觸，就是軍事訓練，除敦睦邦誼與學生實務訓練外，就是在區域與海域作護航，經營海上戰略補給線、戰場等，以及海上路線探戡等，細節不便說明。嚴德發承諾，如果國防委員要求開機密會議，國防部會說明。

嚴德發今天在立法院外交及國防委員會進行「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告，國民黨多位立委關心民進黨立委王定宇所說的重要機密任務，嚴德發作上述表示。立委呂玉玲要求海軍提供這次敦睦艦隊的航跡圖，國防部允諾。

(中時 )