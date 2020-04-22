嚴德發：敦睦遠航沒有和美軍接觸 13:092020/04/22 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長嚴德發。呂昭隆翻攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長嚴德發在立法院表示，敦睦遠航沒有和美軍接觸，就是軍事訓練，除敦睦邦誼與學生實務訓練外，就是在區域與海域作護航，經營海上戰略補給線、戰場等，以及海上路線探戡等，細節不便說明。嚴德發承諾，如果國防委員要求開機密會議，國防部會說明。 嚴德發今天在立法院外交及國防委員會進行「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告，國民黨多位立委關心民進黨立委王定宇所說的重要機密任務，嚴德發作上述表示。立委呂玉玲要求海軍提供這次敦睦艦隊的航跡圖，國防部允諾。 (中時 ) #國防 #敦睦 #立委 #遠航 #機密 也許您會感興趣 推薦閱讀 海軍敦睦艦隊疑1官兵確診 高市衛生局證實接獲通報 13:002020/04/18 社會 敦睦艦隊傳確診 除參謀總長黃曙光外、海軍司令也須自主管理 15:282020/04/18 政治 新聞透視》美有前車之艦 防疫不能鐵齒 04:102020/04/19 生活新聞 新增21人確診 確診者無宜蘭縣旅遊史 19:122020/04/19 生活 敦睦艦隊確診者1人在嘉義 嘉義台南趴趴走兩天 23:222020/04/19 生活 敦睦艦隊24人確診 陳時中：現在很緊張… 04:102020/04/20 財經要聞 敦睦艦染疫 專案釐清感染源 04:102020/04/20 政治要聞 該道歉的是三軍統帥 04:102020/04/21 時論廣場 磐石艦有額外行程？吳斯懷嗆國防部搞清楚這點：最遲中午前說明 09:592020/04/21 政治 不滿只叫海軍副司令道歉 段宜康嗆：想拿塑膠臉盆擋子彈嗎 11:372020/04/21 政治 政治熱門新聞 軍艦染疫影響罷韓？港媒點出三關鍵稱韓恐再寫紀錄 - 政治 陳時中防疫聲量狂超蔡英文 卻仍舊不敵「他」 - 政治 韓防疫民調六都墊底有理？媒體人拿她的經典名言反諷 - 政治 又說謊？軍方3度稱沒開放登艦 台商秀合照打臉 - 政治 前敦睦支隊長陳道輝哽咽致歉 承認官兵發燒但判定感冒未回報 「絕未隱匿」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。