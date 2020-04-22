【現場直播】中央流行疫情指揮中心新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.04.22

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布，敦睦艦隊(磐石艦)再增1例新冠肺炎病例，為20多歲男性，於敦睦艦隊(磐石艦)實習。個案於3月23日起出現發燒、咳嗽、味覺喪失情形，經服藥後症狀改善並恢復，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，後續個案因出現鼻塞、嗅覺異常狀況，19日由衛生單位安排就醫並二次採檢，於今日確診。

指揮中心指出，本起群聚事件截至目前共28人確診，衛生單位現已掌握接觸者共692人，其中446人為居家隔離對象，246人為自主健康管理對象。指揮中心將持續針對個案公共場所活動足跡調查並公布上網(網址：https://bit.ly/2xyUgs3)，再次提醒民眾若曾於相關時段及地點活動，應自主健康管理14天，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。

華航班機CI011累計12人確診，同機旅客採檢結果出爐，全都是陰性。

勸導期、警戒旗和管制期，目前我們在勸導期和警戒旗之間，未來整體在疾病的控制，疫苗、藥物都很重要，陳時中表示，也要做好心理建設。

昨天晚上9時15分左右，武漢類包機從上海起非，12歲以下的兒童有53名，最高齡是91歲，發現有位乘客輕微發燒37度，為了安全起見就直接送醫。採檢結果是陰性。

(中時電子報)