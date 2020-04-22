海軍磐石艦緊急召回官兵，未告知校方防疫車一度欲開進校園引發爭議。市議員陳世凱22日痛批說，選擇人多的地方作為召回集合地點，並不是只要官兵保持1.5公尺距離就沒問題，往來複雜的環境會讓疫調變得困難，提高社區感染的風險，顯示國防部防疫觀念尚嫌薄弱。

陳世凱指出，國軍防疫車一度欲開進校園引發各界嘩然！除台中一中外，國軍全台召回人員的集結地方共19處，其中還包括10間學校，地點遍佈全台14縣市，總共召回705人；台中市包括烏日區東園國小有4人、台中一中33人。

昨日國防部發布記者會，針對這次事件檢討4大缺失，陳世凱建議，除了落實未來的檢疫工作外，應該與疫情指揮中心建立諮詢管道，讓第一線管理軍官能直接反應疫情相關意見。國軍辛苦守護國土，也要注意不要讓弟兄、民眾的健康出現漏洞。

陳世凱強調，國軍人員身負特殊的戰備任務，對公衛專業可能較為生疏，才會出現輕忽疫情的狀況，如果能與指揮中心建立溝通管道，有任何疑慮都能第一時間反應，對於國軍內部落實防疫會有很好的效果。

(中時 )