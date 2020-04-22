敦睦艦隊在疫情期間出航，藍營將矛頭指向蔡英文總統，認為她是最後決策者。蔡英文今天還原國防部長嚴德發2月19日就此行程向她所做的報告表示，國防部是在例行簡報有提到，「這個是國防部長對總統的例行性報告，那已經做成了決定，總統就應該予以尊重。」

蔡英文今天針對敦睦艦隊染疫和相關疫情因應狀況，接受媒體聯訪，嚴德發昨天提到2月19日曾就敦睦艦隊敦訪案向總統提出報告「總統表示尊重」，媒體詢問「尊重」兩個字是什麼意思？

蔡英文表示，國防部是在例行簡報有提到，他們的工作中間有一項是這個（敦睦艦），她說，這個是國防部長對總統的例行性報告，「那已經做成了決定，總統就應該予以尊重。」

媒體詢問總統當時有沒有提醒在疫情期間需要加強戒護，以防疫情擴散？蔡英文回應，「其實我不用說，國防部自己都已經想到這些，也有特別強調在疫情上會做必要的措施」。

蔡英文今天出面向國人致歉，是否代表有什麼監督不周的地方？她說，總統是三軍統帥，要對我們國軍負責任，但實際的軍事和軍務的處理，在國軍各級單位都有各自的權責來進行。

她說，每一次發生一個問題的時候，其實對我們來講都很重要，因為這讓我們能夠檢討在制度或者在執行上有什麼缺失，「我們也要在這個檢討過程中，讓整個制度能夠更為精進。」

外界質疑此次敦睦艦隊負有特殊的機密任務，是否除了帛琉也接觸過其他地方？蔡英文 表示，這是每年都有的演訓，這次有一些比較特殊的任務，她不方便在公開場合說，但是否除了帛琉之外，有沒有到其他的地方？「我的答案是沒有啦！」

(中時 )