因應新冠肺炎疫情，高雄市都市設計審議委員會率先全國之先，推行「都市設計線上審議」視訊會議，避免各審議專家委員集會群聚之風險，又可確保申請案件審議不中斷，並提升市府服務效能。

高雄市都發局長林裕益表示，市府各局處全面配合防疫作業，都發局也不例外，尤其，業管的各項申請案審議會議非常多，攸關都市發展及申請人權益，各項審議工作絕對不能停歇。

林裕益說，從今年2月起，都發局即開始盤點各所屬業務單位進行分組，之後辦理「線上會議」、「異地辦公」、「居家辦公」等各項演練，目前已完成人力編組、分流與所需辦公廳舍的整備，以應萬一疫情擴大時，都發局各項民眾服務案仍可正常運作。

都發局都市設計科指出，高雄市都市設計審議委員會成立至今，為城市建築景觀設計把關，向來都是邀請各相關領域專家至少20人以上共同參與審議，同時也請建築開發案的業主及建築師們到場簡報說明。以去年為例，高市都市設計申請建案共舉辦會議25場次，每場次出席人次約50至100人，全年出席人數超過2000人。

都發局強調，為因應防疫，避免長時間會議人員群聚於密閉空間，高雄市都設審議會從 3月以後，向委員會報告改變開會模式，調整為「線上視訊審議」，從4月起，都市設計審議幹事會首先推行，是全國創舉。

(中時 )