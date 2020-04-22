泰國動物園讓黑猩猩消毒引發爭議(影片源自Youtube)

世界各國控制新冠肺炎(COVID-19)疫情不遺餘力，許多國家宣布關閉部分公共場所，避免群聚感染，但泰國一間動物園，讓黑猩猩穿上花襯衫、騎單車幫忙消毒，利用動物宣傳防疫，影片曝光後引發各界撻伐。

從影片中可以看到，一隻黑猩猩穿牛仔短褲、橘色花襯衫，戴著口罩騎兒童單身，後面載著消毒用具，且褲子繫上繩子，旁邊有一名工作人員牽著牠，在園區內噴灑消毒水，結束後工作人員還教黑猩猩自己拍手，稱讚「自己做的很好」。

這段影片攝於泰國北欖鱷魚湖動物園(Samutprakarn Crocodile Farm and Zoo)，影片激起大眾怒火，根據外媒報導，動物權利組織「善待動物組織(PETA)」表示，黑猩猩的遭遇「令人心碎」，批該動物園是「地獄之窟」，發言人妮拉莉(Nirali Shah) 透露，黑猩猩這類動物過著悲慘的生活，「牠們常受到虐待，對鎖鏈以外的世界了解不多，當牠們不需要娛樂人類時，會被關進狹窄籠子裡」。

北欖鱷魚湖動物園惡名昭彰，虐待行為時常發生，例如用竹棍毆打鱷魚、強迫瘦弱小象表演花招、熊被困在骯髒水池裡、鱷魚營養不良等，動保人士多次試圖關閉動物園，但園方從未根據爭議做出回應。

(中時電子報)