消息人士透露，線上旅遊服務公司Expedia與私募基金銀湖（Silver Lake）與阿波羅全球管理（Apollo Global Management）目前就出售10億美元股權進行談判。

受此消息帶動，Expedia周二盤後股價大漲逾6％。受到新冠肺炎的衝擊，Expedia業績大受影響，今年以來股價重挫47％。

據悉，雙方談判內容包括提供董事席次給予此次投資者，不過協商也可能破裂，屆時Expedia可能尋求公開發債的方式籌資。

(工商 )