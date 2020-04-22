疫情持續衝擊產業，勞動部推出「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，主要是要由自營作業者向職業工會提出申請，紓困方案週一上路後，每一個職業工會都熱鬧了起來，會員詢問電話接個不停。但工會成員坦言，能協助會員申請，希望大家能快點拿到錢、解決燃眉之急，「假日加班也甘願」。

不少職業工會都火速發出會員通知函，雖然申請補助的需要比對的資料較繁瑣，不少自營作業者希望早點拿到補助，直接帶著資料擠爆工會辦公室，另外有些較大型的職業工會有近千名會員，會利用網路表單讓會員分流預約到場，舒緩人潮。

由於一次將發放3個月共計3萬元，吸引不少自營作業者向職業工會提出申請。據22日上午最新統計，目前已有8萬3,785件申請案件，審核通過6萬3,469件，今明兩日將全數給這些已通過審核的勞工。

工會幹部表示，平常都是幫忙投保作業，工會辦公室像是大家喝茶聊天的地方，這一次工會上下都動了起來，幫忙打關心電話的、主動加班審查文件的，就是希望大家能挺過不景氣的時候。

但也有工會反應，有些會員因為接近退休年齡將投保薪資調高，「級距才高出2000塊就沒辦法申請，這樣很不公平！」、「還是要請政府幫幫忙，看能不能放寬資格。」

(工商 )