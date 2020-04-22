渣打銀行最新公布的4月分大陸中小企業信心指數自3月分的49.6進一步回升至50.9，反映大陸企業商業活動逐漸復甦，但短期前景仍令人擔憂。渣打表示，製造業領先於服務業，而面向大陸國內的中小企業表現優於出口商，儘管大陸生產步伐加快，但出口需求惡化對復甦帶來威脅。

據路透報導，渣打銀行發布的報告指出，隨著更多大陸中小型企業復工，4月生產活動加速，產能利用率自3月的52％回升至62％，但需求恢復方面則仍然疲軟，目前訂單量只到正常標準的58％左右；銷售額也依然低迷，很大程度上受外部需求迅速惡化導致出口訂單下降所致，而招聘及投資計畫受限，大陸中小企業的擴張欲仍然極弱，需求不足和利潤率受壓加劇了短期前景的憂慮。

不過，中小企業的財務狀況有所改善。渣打銀行表示，企業的現金流量有所增加，但仍相對緊張。該行4月的調查顯示，中小企業的現金流量可維持5.1個月的營運需要，略高於3月調查的4.7個月。

同時，大陸銀行對中小企業的信貸支持仍強，貸款利率略有下降，該行預計中國人民銀行（大陸央行）將採取進一步的針對性措施，加強對大陸中小企業的融資支持，包括定向降準和轉融資。

(旺報 )