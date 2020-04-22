同欣電（6271）2020年首季營收表現符合預期，公司原對第二季樂觀看待，但因疫情造成菲律賓廠短暫關廠，影響短期營收動能，投顧法人預期第二季營收恐較首季衰退，但看好產品組合轉佳可望帶動毛利率提升，抵銷營收下滑負面影響，獲利仍有望達成市場預期。

同欣電近期股價走勢轉弱，今（22）日開低走跌，一度下跌4.19％至103元，盤中維持近2.5％跌幅，在封測族群中表現偏弱。三大法人近期賣超力道擴大，上周合計賣超2782張，本周迄今賣超亦達2617張。

同欣電2020年3月自結合併營收6.8億元，月增6.22％、年增達24.22％。累計首季合併營收19.53億元，雖季減6.37％、仍年增達20.92％，改寫同期新高，表現符合公司預期。展望後市，公司3月23日線上法說時表示，對第二季營運展望樂觀看待。

不過，由於菲律賓政府因應新冠肺炎疫情，實施封城與檢疫隔離政策，同欣電菲律賓廠被迫於3月26日到4月12日關廠。該廠主要生產陶瓷基板及混合積體電路模組的微機電（MEMS）壓力感測器，對公司營收貢獻達約25％。

投顧法人指出，同欣電菲律賓廠已在13日復工，但目前返工率僅達30～35％，預估將影響4月營收達約20％。展望第二季，雖然影像產品訂單持續強勁，但陶瓷基板需求不明朗，加上疫情干擾供需，預期同欣電第二季營收將較首季衰退，低於市場預期。

不過，雖然第二季營收有下滑風險，但投顧法人認為，隨著影像產品貢獻增加、MEMS壓力感測器貢獻下降，產品組合轉佳有助於毛利率提升，足以抵銷營收下滑對毛利率的負面影響，預期第二季獲利表現仍可望達成市場預期。

(時報資訊)