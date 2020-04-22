受到疫情衝擊，「宅」經濟發酵，遠傳(4904)今(22)日宣布，家用上網服務「遠傳大無線」推出全新方案，搭配4.5G家用上網分享器和OVO電視盒，月付699元，就能將近8000元的設備0元帶回家，搭配遠傳friDay影音還有半價優惠，積極搶攻因為疫情衍生的網路宅商機。

根據資策會的觀察指出，包括居家娛樂、遠距教學等防疫商機皆十分可觀，尤其「零接觸商機」將持續帶動相關服務與需求，後勢持續看漲，同時，OVO電視盒也發現自今年1至3月以來消費者訂閱率持續提升，付費訂閱數成長27%。遠傳friDay影音的統計同樣顯示：2020年第一季每月線上付費用戶相較前一季平均成長2.5倍，整體觀影人數成長3成，且電腦與大螢幕使用比例成長15%。

遠傳大無線限期優惠，月租只要699元就能提供全家上網吃到飽服務，方案包括Dynalink 4.5G上網分享器、OVO電視盒還能0元帶回家，更能以半價99元的價格加購遠傳friDay影音看到飽。

遠傳表示，「遠傳大無線」服務不用約工、施工，直接到遠傳門市申辦，就可以把2台設備帶回家，DIY安裝就可使用，門市申辦「遠傳大無線」699吃到飽方案，還能以99元的優惠價格加購遠傳friDay影音，若用戶不想出門，也可以到網路門市申辦，也能獲贈遠傳friDay影音序號90天免費看。

(時報資訊)