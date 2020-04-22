東興國小帶領學生參與洗手台改建工程，以馬賽克拼貼實現學生的創意發想。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

東興國小帶領學生參與洗手台改建工程，以馬賽克拼貼實現學生的創意發想。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

位在苗栗大湖馬那邦山上的東興國小，這學期爭取教育部、社福團體及逢甲大學等單位之經費資源挹注，陸續改善洗手台、遊樂器材區及建置多功能圖書館，有別於一般工程施作，學校利用創造思考課程引導學生設計發想，藉由業師入班指導將創意實現，啟發孩子對生活的敏銳度，培養創作思考的能力。

偏鄉學校營造教學亮點，東興國小建立跨領域課程模組，開設創意思考課程，從生活問題出發，翻轉「由上而下」的教學模式，改以學生想法為主再引導，校長陳亭儒指出，學校以前的洗手台沒有雨遮設施，師生一邊洗手一邊淋雨，十分狼狽，因此第一項工程設計就以改建洗手台為目標。

陳亭儒說明，課程先將學生分組由老師引導，學生提出用什麼方式解決問題，加入藝術與人文課程的美感素養，擁有初步想法後，安排2個年段的學生共同討論，畫出平面設計圖，再合力製成立體模型，業師互動討論會點出實際施作的可行性，例如洗手台洩水坡度等討論就讓學生收穫良多。

東興國小帶領學生參與洗手台改建工程，以馬賽克拼貼實現學生的創意發想。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

東興國小將學生分組進行工程創意發想，並由學生們實際畫出設計圖及製成模型。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

東興國小將學生分組進行工程創意發想，並由學生們實際畫出設計圖及製成模型。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

學生設計的工程模型色彩繽紛，融入石虎、楓葉及在地農產草莓意象，各顯巧思，有學生喜歡海浪，但山上沒有海浪可看，於是將雲海元素融入設計，讓業師大讚「有創意！」。4年級學生徐煜恩說，他們將草莓蒂頭變成雨遮的造型，下方架設拉繩可從水龍頭取水，「上課變得好好玩」。

陳亭儒說，除了讓小朋友實際參與洗手台改建工程的設計與施作，預計暑假期間，遊樂器材區及多功能圖書館建置工程也將動工，近期創意思考課程邁入這2項工程的設計發想與模型製作，景觀設計師進班交流，激出不一樣的火花。

東興國小將學生分組進行工程創意發想，並由學生們實際畫出設計圖及製成模型。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

4年級學生徐煜恩介紹小組設計洗手台的構想，下方架設拉繩可從水龍頭取水。（巫靜婷攝）

東興國小開設創意思考課程，由學校老師及業師進班與學生討論工程設計的可行性。（東興國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

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