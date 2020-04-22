37歲杞男違規並排停車於蘆洲信義路188巷，遭蔡男通報後氣憤拿出「美國特勤部隊專用」噴向蔡男，還嗆聲「眼角膜破裂是你家的事」隨後駕車離去，蔡男事後前往警局提告傷害、公然侮辱，警方表示，將通知杞男到案釐清事發經過，杞男涉嫌傷害、公然侮辱罪嫌外，並排停車的部分另依《道路交通管理處罰條例》開出300元以上600元以下罰鍰。

杞男將車並排於蘆洲信義路188巷，蔡男因為無法行經該路口，於是通報警方，未料杞男帶著一家大小現身要牽車，兩人遂爆發衝突，杞男囂張嗆聲「幹X娘老XX，你在叭什麼啦！」更持辣椒水攻擊，事後更囂張提醒蔡男，「我這是美國特勤用的辣椒水，你不能揉眼睛，眼角膜破裂是你的事。」

警方表示，杞男表示他昨晚已前往花蓮替父親奔喪，指稱是因家中的事才會情緒失控，處理完喪事將會到案說明。警方指出，杞男除涉嫌傷害、公然侮辱罪嫌外，並排停車的部分另依《道路交通管理處罰條例》開出300元以上600元以下罰鍰。

(中時 )