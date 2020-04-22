海軍敦睦艦隊27名官兵感染新冠肺炎，國防部長嚴德發昨坦言，有疫情通報未落實、聯合檢查小組未落實實質檢疫、任務期間的官士兵防疫管理不夠確實、任務前的防疫措施規劃不足等4大缺失。對此，資深媒體人黃創夏直言，全部0分，根本在混！

針對敦睦艦隊官士兵染疫事件，嚴德發說，初步調查認為有四大缺失，包括一、疫情通報不夠落實。二、聯檢小組未落實檢疫，軍隊4月9日返抵左營港，4月14日聯檢小組實施入境檢檢疫，但沒有確實檢視航行期間就醫紀錄，因此沒發現曾有人發燒上呼吸道感染，嗅覺異常，聯檢小組未落實檢疫工作。三、官士兵管理不確實，當時要求士官兵全程配戴口罩，並保持安全距離。四、防疫管理未落實，海軍事前防疫措施規劃不妥，艦指部雖有定防範疫情措施，僅針對境內防範，沒有針對執行遠航任務規劃。

對此，黃創夏在臉書直言，全部0分，根本在混嘛！

網友則表示「這個破口本來是可以防堵的，但因這些高層的輕忽，一個個『不誠實中』，如今難以預料，怎麼對得起堅守崗位的防疫人員醫護人員！」、「服過兵役都知道多一事不如少一事！得過且過」、「先防疫，再究責」、「雖然知道軍人在海上航行，很辛苦。但坦白說，以上四點都是基本的sop，真的說不過去」、「太輕敵了，不意外」、「完全沒有危機意識」、「官式道歉」。

(中時電子報)