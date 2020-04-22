海軍敦睦艦隊召回集合點都選學校附近？繼台中一中、烏日東園國小後，傳出南投「埔里高中」也是集合點之一。南投縣衛生局昨傍晚收到消息，查證確認是暨大附中校門口，隨即通知埔里鎮公所及校方，先行拉出封鎖線與局部消毒，今上午再出動清潔隊進行全面性消毒。

國防部18日下午緊急召回敦睦艦隊705名官兵，全台共19處集結點，地方政府全蒙在鼓裡，包括台中一中校門口、烏日東園國小附近、彰化精誠中學附近，擠牙膏式逐一爆出，而南投也傳出8名官兵在「埔里高中」集合上車。

南投縣疫情指揮中心昨傍晚得知消息，立即連夜查證，求確認是埔里鎮的暨大附中校門外空地。校方接獲通知，趕緊拉封鎖線並噴灑次氯酸水局部消毒，今日一早埔里鎮公所出動清潔隊，針對候車點及校區附近巷弄徹底消毒，讓師生及當地居民安心。

不過官兵留下足跡，事隔4、5天才曝光及進行消毒，當地居民斥責「防疫慢半拍！」南投縣衛生局解釋，軍方若能第一時間告知，絕對能立即派員消毒，昨晚得知消息，立即查證並通知校方及相關單位因應，消毒從校門口擴大至埔基醫院到愛蘭國小，請民眾毋須過度恐慌。

(中時 )