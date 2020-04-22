針對敦睦艦隊染疫，行政院長蘇貞昌今於「行政院紓困振興進度記者會」受訪表示，中國飛機、船艦不斷繞台擾台，保國衛民不能停，敦親睦鄰跟友邦互動，是長期海軍演訓大事記，國防持續不間斷這是對的、好的，但防疫卻時出狀況，總統交代誠實以對，國防部長昨也提出四點疏失，應該依照總統指示誠實以對，修改錯誤會把事情做好，不要讓防疫有破口；至於懲處名單屬於總統職權，不評論。

敦睦艦隊爆發群聚感染情況，蘇貞昌今表示，行政院副院長陳其邁14日就到高雄了解情況，當時有回「恐怕有情況」，他跟總統都知情，因當時艦隊要消毒隔離，調查仍需要一段時間，請外界體諒給予時間跟空間。

陳其邁說，14日前往左營艦指部主要是因集中檢疫，陳時中部長坐鎮指揮中心，他在左營艦指部，清點集中檢疫人員及行蹤掌握，並初步了解航行過程船艦如何通報，以及回報艦指部的情況。

針對國軍口罩需求，行政院早在9日定案，每人每日一片，但國防部拖到敦睦艦艇士官兵確診前一天才公布，被質疑是提前危機處理。對此，陳其邁說，行政院確實在9日及17日開過2次會，但跟敦睦艦隊完全無關。

蘇貞昌說，總統明確指示國防部從實面對，相信經過這次事件，相信國軍會很快依照總統只是，把相關規定改好、做好，國軍一定會做的更好。

此外，國防部長嚴德發昨晚親自召開記者會，說明初步調查報告及懲處名單，蘇貞昌說，國軍如何懲處是總統職權，他不評論；至於調查報告部分，這只是最初部的調查，未來還會有更完整的調查內容，也會進一步究責。

(中時 )