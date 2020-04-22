陳青旭（右）說住在這裡40年，都不知道有名「許益軒」這個人。（許家寧攝）

陳志龍質疑查封筆錄禮門口照片沒有貼封條，執行署卻稱照片洗不出來。（許家寧攝）

陳志龍指出，前宜蘭分署長在2013年就發文認為拍賣房產不妥。（許家寧攝）

台大前教授陳志龍質疑筆錄裡的許益軒究竟是何人，真的是鄰居嗎，還是不存在。（許家寧攝）

基隆警方回覆執行署，詢問凶宅與否應該要直接問陳男。（許家寧攝）

基隆男子陳青旭積欠1.8萬交通罰單，三層樓祖厝遭到法拍135萬，在各界聲援下，日前執行署宜蘭分署同意暫緩點交，前台大教授陳志龍發現查封筆錄裡的許姓鄰居身分可疑，今找來里、鄰長皆「查無此人」，質疑登載不實，要求撤銷查封。

陳志龍指出，執行署前年找來鎖匠、警察與執行機關監理站等前往查封時，筆錄載明現場貼有封條，並詢問鄰居「許益軒」確認陳男居住於此；但詢問鄰長邱惠美、里長夫人劉淑枝都說不認識許男；陳青旭控訴，住在這裡40幾年，完全不知道有這個鄰居！

陳青旭表示，巷弄裡根本沒有鄰居姓許，更不懂執行署來查封不通知鄰里長，卻隨便找一個假鄰居；議員宋瑋莉也聲援，不知許男究竟是何人，還是不存在；她認為，欠繳交通罰單應該先查封家中洗衣機等家電，直接查封房產，不符合比例原則。

「執行署打臉自己！」陳志龍拿出2013年前宜蘭分署長林佳裕就發公文認為陳青旭執行後的欠款金額太少，雖然有不動產，與應納金額顯不相當或拍賣顯無實益。陳志龍還說，更扯的是筆錄裡大門都沒有貼有封條照片，詢問執行署卻稱「照片洗不出來！」

陳志龍表示，欠繳罰單不對，但執行過程疑點重重，充滿瑕疵，除未依施行細則先去評估動產價值，就直接拍賣陳男的房屋，執行法拍前竟還發文基隆市警察局詢問房屋是否為凶宅，被警局回覆應直接詢問陳男為宜，種種跡象證明陳青旭一家人根本不知家裡被查封。

(中時 )