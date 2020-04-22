台水四區處推動淨水場水安全計畫WSP(Water safety plan)，每季由召集人處長蕭淑貞召開水安全評估會議，以循環式品質管理（Plan-Do-Check-Act, PDCA）精神，持續滾動檢討「從集水區之水源頭到消費者的水龍頭」(from catchment to consumer) 完整供水鏈，所有可能危害水安全之風險，提出確保水質之控制措施，進行風險評估、管制、監測及有效性分析，朝向全時保障水安全之目標。

四區處長蕭淑貞表示，近期經水安全評估會議檢討分析，發現用戶水質客訴風險，常見自來水煮沸有白色漂浮物、消毒味、白濁等疑慮，特此宣導說明。自來水煮沸後，產生一層白色漂浮物或沉澱物(俗稱硬度)，係因自來水含有鎂、鈣等天然礦物質，經煮沸後產生碳酸鈣及碳酸鎂的自然現象。

民眾擔憂飲用這種水是否會對身體造成不良影響？一般民眾所吃的鈣片、胃藥成分也是碳酸鈣和碳酸鎂，自來水煮沸所產生的碳酸鈣及碳酸鎂，其含量對於鈣片及胃藥來說是相對的低，對身體健康是不會造成安全疑慮的。

四區處指出，根據國內外文獻資料，鈣、鎂存在於自來水中的濃度對人體健康並無影響，平日適量攝取可維持正常生理機能，還可以降低心血管疾病風險；本公司自來水的總硬度皆低於環保署「飲用水水質標準」規定，總硬度最大限值三○○毫克／公升以下，目前世界衛生組織建議總硬度最大現值是五○○毫克／公升，德、英、歐美等先進國家並未限制。

自來水為什麼會有消毒水味呢？這是為確保自來水符合安全衛生，預防細菌（病原菌）的滋生，避免發生水媒傳染病，自來水在淨水處理過程均經加氯處理，且嚴格管控餘氯含量符合我國環保署規定之「飲用水水質標準」0.2～1.0毫克／公升範圍內，所以自來水有輕微的消毒水味，表示水質是衛生安全的，對人體健康並無影響。

針對水龍頭流出自來水呈白濁如牛奶或洗米水現象，係為輸送自來水至用戶的管線為維持穩定之壓力，需在局部加壓，使得從水龍頭流出的自來水夾帶氣泡，看起來白濁，但放置數秒後，氣泡會自然消失變成清澈，這與水質沒有任何關係，民眾可安心使用。

處長蕭淑貞表示，有關用戶水塔清洗，台水四區均不定期舉辦「水池、水塔清洗從業人員訓練」培養更多專業水塔清洗業者供用戶參考選用外，也印製「籲請用戶定期清洗水塔」宣導單，透過各種管道發送予用戶，宣導定期維護清洗觀念。

蕭淑貞強調，對於水安全台水四區係兢兢業業與用戶站同一陣線，將持續貫徹水安全計畫WSP理念，降低「從集水區之水源頭到消費者之水龍頭」危害水安全之風險，確保用戶可使用「優質、量足」之安全自來水，飲水更安心。

(中時 )