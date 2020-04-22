口罩3.0上路 超商預購30秒搞定 14:562020/04/22 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「口罩實名制3.0」22日上路，民眾可持健保卡到4大超商共1萬多家門市，透過事務機預購口罩。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾可持健保卡到4大超商事務機預購口罩。（黃世麒攝） 「口罩實名制3.0」22日上路，民眾可持健保卡到4大超商共1萬多家門市，透過事務機預購口罩，推出首日預購速度順暢，市區各超商皆沒有出現排隊人潮，平均30秒內可完成預購手續。 (中時 ) #超商 #口罩 #順暢 #上路 #健保卡 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳市場不戴口罩重罰 通霄鎮長澄清 04:102020/04/18 地方新聞 爭議貼文連環發！媒體人狠用三點形容何晶 12:072020/04/18 政治 明起口罩周日停止配送 總統提醒：不要白跑一趟喔！ 17:562020/04/18 政治 逾20國指定救援！這對師兄弟讓台灣口罩機發光 14:002020/04/19 財經 柯朋宇乾瘦 被誤認吸毒 04:102020/04/19 娛樂新聞 收不到口罩的台灣孩子 04:102020/04/20 時論廣場 台灣製口罩繩子易斷？知情人分析5原因 17:342020/04/20 日常 網自製口罩扣搞創意 放上這個超有安全感 11:092020/04/21 時事 超商也可預購口罩！7-11主打四大需求一站滿足 16:272020/04/21 生活 官兵有無戴口罩 屬艦上管理 04:102020/04/22 政治要聞 生活熱門新聞 尷尬10秒！嚴德發還在鞠躬他們卻先抬頭了 網酸：連道歉都沒演練好 - 生活 酒店女公關染疫結案 密切接觸123人零感染 - 生活 周四、五兩地區有大雨 氣象局曝周日又變天 - 生活 批口罩3.0很麻煩 柯：用販賣機或改「28天領18片」 - 生活 染疫海軍高雄多2人 第5波足跡曝光 再增5地點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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