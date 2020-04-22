民眾可持健保卡到4大超商事務機預購口罩。（黃世麒攝）

「口罩實名制3.0」22日上路，民眾可持健保卡到4大超商共1萬多家門市，透過事務機預購口罩，推出首日預購速度順暢，市區各超商皆沒有出現排隊人潮，平均30秒內可完成預購手續。

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