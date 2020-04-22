OECD新計畫 移轉訂價鎖定無形資產 13:462020/04/22 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 無形資產對現代經濟發展扮演至關重大的角色，尤其對企業而言，往往像一隻看不見的手，牢牢掌握集團企業的經濟命脈。 勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張宗銘今（22）日表示，為避免大型集團企業藉由支付高價無形資產權利金降低稅負，經濟合作暨發展組織（OECD）2015年發布稅基侵蝕和利潤轉移（BEPS）行動計畫8-10，台灣也在研議計畫並修改移轉訂價查核準則。 勤業眾信提醒企業，企業應注意無形資產評價與利潤分配新趨勢及五大關鍵，以符合無形資產移轉訂價稅制新規。 (工商 ) #聯合 #無形資產 #移轉訂價 #OECD #勤業眾信 也許您會感興趣 推薦閱讀 滯阿聯60餘人返台 難掩喜悅 04:102020/04/19 生活新聞 高德Q1報告：陸近7成城市擁堵恢復去年90％ 03:122020/04/19 兩岸 陸稅制改 台幹須留意申報年終 04:102020/04/20 焦點新聞 台商度疫關 應善用稅費減免 04:102020/04/20 焦點新聞 「老爺閃購節」4／21開賣 分開旅行殺更大 09:572020/04/20 旅遊 「老爺閃購節」開賣 礁溪老爺6千有找 10:272020/04/20 財經 印度稅兩大新制 勤業眾信：台商需留意 13:272020/04/21 財經 疫情衝擊 安永：企業核心資產是人才 17:502020/04/21 財經 一次性移轉訂價 留意2大要件 04:102020/04/22 金融．稅務 資誠：OECD公布疫情因應指南 12:412020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 買10口原期…一夜慘賠550萬 - 財經要聞 - 工商時報 油價破0慘劇5月重演！專家曝3大致命關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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