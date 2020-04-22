無形資產對現代經濟發展扮演至關重大的角色，尤其對企業而言，往往像一隻看不見的手，牢牢掌握集團企業的經濟命脈。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張宗銘今（22）日表示，為避免大型集團企業藉由支付高價無形資產權利金降低稅負，經濟合作暨發展組織（OECD）2015年發布稅基侵蝕和利潤轉移（BEPS）行動計畫8-10，台灣也在研議計畫並修改移轉訂價查核準則。

勤業眾信提醒企業，企業應注意無形資產評價與利潤分配新趨勢及五大關鍵，以符合無形資產移轉訂價稅制新規。

(工商 )