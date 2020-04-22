口罩實名制3.0上路！蔡英文：體貼民眾需求 是政府最重要任務 14:062020/04/22 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 取自蔡英文臉書 口罩實名制3.0今天上路， 超商將可以用健保卡預購口罩。蔡英文總統今天透過網路社群平台宣導，並表示，體貼民眾的需求，不斷改良和進步，就是政府最重要的任務。 蔡英文表示，從今天(22)開始，口罩實名制3.0就要試行上路了。除了原本的購買方式之外，現在還可以到四大超商預購口罩。只要拿著你的健保卡，到超商事務機操作，就可以完成預購與付款。 她再次感謝四大超商的全力協助，以及防疫團隊每一位成員的努力，「守護國人的健康，也讓台灣的口罩販賣能夠便宜又便利。」 (中時 ) #口罩 #實名制 #3.0 #超商 #健保卡 #預購 #蔡英文 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳市場不戴口罩重罰 通霄鎮長澄清 04:102020/04/18 地方新聞 爭議貼文連環發！媒體人狠用三點形容何晶 12:072020/04/18 政治 明起口罩周日停止配送 總統提醒：不要白跑一趟喔！ 17:562020/04/18 政治 逾20國指定救援！這對師兄弟讓台灣口罩機發光 14:002020/04/19 財經 柯朋宇乾瘦 被誤認吸毒 04:102020/04/19 娛樂新聞 收不到口罩的台灣孩子 04:102020/04/20 時論廣場 台灣製口罩繩子易斷？知情人分析5原因 17:342020/04/20 日常 網自製口罩扣搞創意 放上這個超有安全感 11:092020/04/21 時事 超商也可預購口罩！7-11主打四大需求一站滿足 16:272020/04/21 生活 官兵有無戴口罩 屬艦上管理 04:102020/04/22 政治要聞 政治熱門新聞 軍艦染疫影響罷韓？港媒點出三關鍵稱韓恐再寫紀錄 - 政治 陳時中防疫聲量狂超蔡英文 卻仍舊不敵「他」 - 政治 韓防疫民調六都墊底有理？媒體人拿她的經典名言反諷 - 政治 前敦睦支隊長陳道輝哽咽致歉 承認官兵發燒但判定感冒未回報 「絕未隱匿」 - 政治 中山大學邀張安樂引爭議 學生透露：其實教授很「獨」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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