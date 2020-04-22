取自蔡英文臉書

口罩實名制3.0今天上路， 超商將可以用健保卡預購口罩。蔡英文總統今天透過網路社群平台宣導，並表示，體貼民眾的需求，不斷改良和進步，就是政府最重要的任務。

蔡英文表示，從今天(22)開始，口罩實名制3.0就要試行上路了。除了原本的購買方式之外，現在還可以到四大超商預購口罩。只要拿著你的健保卡，到超商事務機操作，就可以完成預購與付款。

她再次感謝四大超商的全力協助，以及防疫團隊每一位成員的努力，「守護國人的健康，也讓台灣的口罩販賣能夠便宜又便利。」

(中時 )