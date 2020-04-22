新冠肺炎疫情已延燒全球，連外國政要都列入確診名單。鶯歌區公所為保護洽公民眾及第一線服務人員，疫情爆發初期時購置基本防疫配備，讓第一線服務人員，與民眾接觸時先有基本的防護，後續增加臨櫃人員防護板，洽公民眾在面對面時，不會造成口沫傳遞，讓彼此更加自在安心。

鶯歌區長周晉平表示，公所志工有125位，每日上午、下午各有4位熱心志工輪流於公所一樓大門口值班共同抗疫。因疫情日益嚴峻，對於協助額溫量測、申請防疫補償等接觸頻率極高的業務，公所提供酒精讓洽公民眾使用，也讓志工有基本的口罩外，規劃能提昇更全面性防疫裝備。

鶯歌公所志工有125位，每日上午、下午各有4位熱心志工輪流於公所一樓大門口值班共同抗疫。（讀者提供/吳家詮傳真）

因採購醫療用的防疫面罩耗時不易，廠商出貨量有限，造成有不足現象發生，公所正苦思防疫設備不足之窘境，即接獲鶯歌國中及鶯歌工商捐贈100個自製防疫面罩給公所，解決了公所防疫面罩不足的問題。由鶯歌國中及鶯歌工商共同製作的防護面罩，將由兩校校長及學生代表於21日下午捐贈給公所，和公所共同建立全面性防疫網。

周區長表示醫療用防護面罩、防護衣資源有限，應留給世界各地醫療第一線醫護人員優先使用。而透過鶯歌國中及鶯歌工商師生提供自製防疫面罩，亦有其防護效果，只要能發揮群體保護的力量，都是好的防護罩，並呼籲民眾千萬不可掉以輕心，仍應提高警覺、保持憂患意識，落實戴口罩、勤洗手及社交距離等防疫措施，才能持續有效防堵疫情蔓延。

鶯歌工商校長孔令文帶領師生製作防護面罩，贈送給辛苦第一線防疫人員。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)