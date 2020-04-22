呂思緯（鼓鼓）《蟲洞》專輯再推出全新主打〈先得方〉，歌名來自於媽媽工作理髮店，這也是鼓鼓小時候回去幫忙端咖啡、剪頭髮的地方，充滿兒時回憶。不同於時下一般的男女對唱歌曲，鼓鼓找來入行30年的歌壇大前輩萬芳一起和唱，賦予〈先得方〉不一樣的靈魂，而萬芳配唱時即興加碼輕哼一段搖籃曲，更是立即逼哭鼓鼓。

〈先得方〉完成時，鼓鼓就決定這首歌要加入女「聲」，讓整首歌曲更完整豐富，腦中馬上浮現萬芳的聲音，當下就向前輩提出邀約，沒想到當天萬芳立刻唱了一段demo回傳鼓鼓，萬芳說：「我以為我們是二個世界的人，當他們邀請我時，是件很新鮮的事情，這首歌的樣貌是我過去少有歌型。」

鼓鼓希望人人心中都有〈先得方〉，與遺憾好好和解。（圖／相信音樂提供）

萬芳更加碼爆料錄音完想跟鼓鼓合照紀念，沒想到鼓鼓忽然鼻子紅眼睛腫，原來是他落下男兒淚。鼓鼓說當聽到萬芳即興在歌曲尾奏哼唱搖籃曲，鼓鼓孩提記憶湧上，忍不住淚崩，這一刻鼓鼓被擁抱著，感受到溫暖，而鼓鼓也希望透過〈先得方〉找尋記憶的中心點，正視自己，讓靈魂得到最大的撫慰。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)