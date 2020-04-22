前科累累的男子王彥，去年11月29日凌晨，持槍強盜承德路上某汽車旅館，得手1萬2400元，犯案後還傳訊息給朋友說：「監視器沒有拍到他坐上汽車，警方沒有證據。」但經旅館櫃檯人員指認，確認王男是與桃園某旅館強盜同一人，士林地檢署偵結，依強盜罪提起公訴。

王男犯案前1日，先向朋友借用小客車，並前往新北市林口區接紀姓男子上車，途中2人換手，王坐上副駕駛座，凌晨4時27分將車子停放在承德路一處巷內，他穿著上袖上衣、深色長褲、深色鞋身白底鞋底，徒步進入汽車旅館，假意詢問住房價格，當2名職員說明時，王拿出1把收槍，喝令「把錢都拿出來」。

櫃檯人員嚇得拔腿就跑，王自行取走現金共1萬2400元，得手後立即上車離開。警方根據車牌找到同車紀姓男子，他表示不知情，王找他是為了商談還債。而曾姓車主也不知轎車被當成犯案工具，王男坦承有借車，並與紀男一同乘車，否認涉犯強盜。

檢察官根據監視器畫面，以及紀男的說法，認定王男獨自犯案，並從Line訊息，得知她和朋友說，監視器未錄到他坐上汽車，根本抓不到他。殊不知，犯案過程早已被拼湊起來，還發現他在桃園也犯下類似案件，現人羈押在桃園看守所。

(中時 )