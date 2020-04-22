高雄市議會原預計22日開臨時會，但因海軍爆發群聚染疫，考量疫情嚴峻，國民黨在開議前臨時動議取消臨時會，遭綠營議員抨擊，最後以32票同意取消。「白眼女神」黃捷一早就到議場等開會，不過現場空蕩蕩，最後取消臨時會，讓她氣罵「還要多可惡？」

民進黨、時代力量、台聯等高市議員日前連署要求召開臨時會，針對防疫措施及紓困方案，要市長韓國瑜進議會報告，議會程序委員會通過22日至24日開會3天，且韓國瑜必須列席報告。不過今日因考量疫情，國民黨提臨時動議取消，最後表決結果，32票同意、2票反對。

黃捷一早到議會等開會，沒想到最後臨時取消。（圖／摘自黃捷IG）

對此，黃捷在臉書表示，臨時會也流會、定期會也不開，連防疫都要擺爛嗎？認為國民黨以防疫為由，行護航韓國瑜之實，表決強行流會。

黃捷怒批，「韓國瑜連報告都還沒報告，就匆匆離開議會。這款不負責任、死皮賴臉的市長，還要多可惡？」

對於民眾陳情紓困方案看得到吃不到、地方銀行貸款不適用中央紓困、防疫專線打不進去，仍待市長說明，還有配套不足？為何公布疑似病例造成民眾恐慌？為何疫調資訊多個版本、甚至資訊慢半拍？

黃捷說，這些和市民切身相關的問題，市長是不願意回應，還是害怕回應？真的有在狀況內嗎？國民黨團更荒謬，卡防疫報告，難道連市民的健康和經濟都置之於不顧？「市長再不來備詢，市民忍到6月6日絕對把你踢出高雄。」

(中時電子報)