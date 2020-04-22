I-PLAZA愛廣場自主停業加強防疫。（台中市政府經發局提供／陳世宗台中傳真）

台灣出現首宗艦隊群聚感染，台中確診3例，台中市政府疫調新增7-11一中門市、7-11沙鹿保屏門市、全家便利商店一中漾店、I-PLAZA愛廣場 3樓廁所等，立即派清潔隊至4處接觸場所全面消毒；I-PLAZA愛廣場因面積較大，店家22日再自主停業消毒1日共計消毒3次，其餘店家經聯合小組審核通過後復業。

經發局指出，國防部選定台中一中校園外為磐石軍艦官兵召回集合地點，市府持續防疫、補破網，疫調結果顯示，案401在4月18日曾到7-11一中門市；案404在4月17日曾到7-11沙鹿保屏門市，4月18日至全家便利商店一中漾店，並到7-11一中門市購物並至I-PLAZA 3樓廁所。

市府第一時間通知足跡點店家配合停業及消毒。22日早上8時衛生局協同經發、環保至足跡點審核；目前7-11一中門市、7-11沙鹿保屏門市、全家一中漾店皆符合規定，並於22日開始營業；IPLAZA愛廣場因面積較廣，業者22日仍自主停業1日，與市府雙管齊下加強消毒。

經發局表示，為確保市民權益，市府即時公佈最新疫調結果，並於第一時間柔性勸導足跡點店家自主停業，由環保局派清潔隊及消毒大隊展開消毒；停業店家只要配合消毒並經市府聯合小組審核通過後即可復業。

市府強調，店家雖已通過市府聯合小組審核通過，為保險起見仍建議每日持續以500ppm濃度漂白水進行消毒作業；將持續更新最新疫調結果，若民眾曾於先前公布的時段及地點活動應自主健康管理，外出時請佩戴口罩，若有不適請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。

(中時 )