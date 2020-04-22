政務委員唐鳳親自在本報即時新聞下方留言回應。（摘自中時電子報）

口罩實名制3.0於22日上路，台北市長柯文哲卻批評，預約1次、再領1次，跑2趟很麻煩，直接去販賣機按一按拿走就好，更建議將14天領9片改成直接28天領18片，減少購買次數。豈料政務委員唐鳳親自在本報即時新聞下方留言回應「感謝柯市長的具體建議，這幾天若測試無誤，可直接在同一天領貨、續購。」

唐鳳留言表示，感謝柯市長的具體建議，目前的第6輪是3.0是營運期，這幾天若測試無誤，第7輪訂購期即可直接「取」加「續」，在同1天領貨、續購，所以是n＋1趟，並不是2n趟。

(中時 )