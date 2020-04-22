柯文哲批買口罩跑2趟很麻煩 釣出唐鳳神回！ 14:032020/04/22 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政務委員唐鳳親自在本報即時新聞下方留言回應。（摘自中時電子報） 口罩實名制3.0於22日上路，台北市長柯文哲卻批評，預約1次、再領1次，跑2趟很麻煩，直接去販賣機按一按拿走就好，更建議將14天領9片改成直接28天領18片，減少購買次數。豈料政務委員唐鳳親自在本報即時新聞下方留言回應「感謝柯市長的具體建議，這幾天若測試無誤，可直接在同一天領貨、續購。」 唐鳳留言表示，感謝柯市長的具體建議，目前的第6輪是3.0是營運期，這幾天若測試無誤，第7輪訂購期即可直接「取」加「續」，在同1天領貨、續購，所以是n＋1趟，並不是2n趟。 (中時 ) #唐鳳 #測試 #市長 #留言 #具體 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨家》國民黨變更政黨登記竟被打槍 韓國瑜拔刀助陣接中常委 00:312020/04/18 政治 民進黨暗濤洶湧 磨刀戰首都 01:022020/04/19 政治要聞 劉若英線上開唱 阿信留言討版權費 04:102020/04/19 娛樂新聞 CDC污染 美延遲新冠測試釀大禍 07:482020/04/19 國際 大陸測試新式步槍QBZ-191 結束95式犢牛設計 18:482020/04/19 軍事 穎崴科技滿足高度客製需求 業績讚 04:102020/04/20 產業特刊 行政院拍板上路！22日起 可持健保卡至超商預購口罩 16:172020/04/20 政治 欠缺具體旁證 南韓研判大意不得 04:102020/04/22 國際大事 【宣傳不同調3】任容萱搬家人做宣傳 Selina直播留言助陣 07:172020/04/22 娛樂 長沙前常務副市長陳澤琿涉違紀 父子同日被查 10:162020/04/22 兩岸 政治熱門新聞 軍艦染疫影響罷韓？港媒點出三關鍵稱韓恐再寫紀錄 - 政治 陳時中防疫聲量狂超蔡英文 卻仍舊不敵「他」 - 政治 韓防疫民調六都墊底有理？媒體人拿她的經典名言反諷 - 政治 前敦睦支隊長陳道輝哽咽致歉 承認官兵發燒但判定感冒未回報 「絕未隱匿」 - 政治 中山大學邀張安樂引爭議 學生透露：其實教授很「獨」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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