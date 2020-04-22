羅姓父子標榜以「尾椎療法」為患者改善椎間盤突出、坐骨神經痛等症狀，他們手戴手套塗抹潤滑油插入患者肛門，按摩扳動整復「尾骨」，每次收費1200元，牟利4萬2000元，因有患者覺得太痛又無效，向檢警提出檢舉。檢察官認為兩人犯後有悔意，並繳回犯罪所得，依違反《醫師法》予以緩起訴處分，期間1年，須向公庫共支付13萬元。

起訴書指出，63歲羅父與35歲兒子兩人自2017年到2019年8月底，在台中市西屯區開設「吉德傳統國術損傷整復所」，標榜「尾椎療法」可以改善椎間盤突出、坐骨神經痛等症狀，他們手戴手套塗抹潤滑油後，插入患者肛門，並按摩扳動尾骨。

據了解，羅男是在大陸向師傅學習這項民俗療法，父子治療費用每次收費1200元，共獲利為4萬2千元。接受羅姓父子的民俗療法民眾，有人認為效果不錯，還去當學徒學習；但有的人覺得太痛，而且又無效，向警方舉發。

警方在2019年8月底會同衛生局到場搜索，查扣羅男整復師執照及整復預約紀錄簿及工具等物，羅男父子坦承不諱。檢察官陳祥薇認為，羅男父子以侵入性及危險性的處置屬於醫療行為，應取得合格醫師資格才能執業，經追查發現，接受羅姓父子民俗療法的民眾不分男女，羅男已記不清為多少患者治療，初估受治療患者超過百人。

羅男父子坦承犯行，深表悔悟，並主動繳回犯罪所得，檢察官認為以緩起訴為適當，依違反《醫師法》處以羅男向公庫支付新台幣8萬元、羅的兒子向公庫支付新台幣5萬元。

(中時 )