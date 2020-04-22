五一連假即將到來，北市府宣布將比照新北、桃園、台中市，於西門町、故宮、中正紀念堂等11處熱門觀光景點設置即時影像系統，並將畫面同步至台北旅遊網官網、「現在玩台北」APP，供民眾出遊參考，預計五一連假前設置完成。

新冠肺炎疫情持續升溫，桃園、新北、台中市4月起陸續在轄內熱門景點設置即時影像系統，桃園市更宣布5月將在桃園市觀光導覽網建置燈號警訊，但北市府上周則表態暫不跟進。

北市議員王鴻薇本周一在北市議會質詢時表示，觀傳局長劉奕霆日前說設置即時影像沒有技術問題，也對於民眾掌握熱門景點即時狀況有幫助，為什麼不做？要求北市府應盡快跟進在觀光景點設置即時影像系統，避免連假成為防疫破口。

劉奕霆回應，市府已列了大概10到12個大型熱門景點設置即時影像監視器，預計一周內就可以上線，並會放到網站上讓民眾參考。

觀傳局22日進一步證實，目前已規畫在北市西門町、故宮、中正紀念堂等11處景點，結合警察局既有的CCTV影像，於台北旅遊網、現在玩台北APP上顯示各景點即時影像畫面，預計下周上線。

(中時 )