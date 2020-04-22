工研院「智慧關懷居家管理系統」，具備高精準定位、高強度人員確認、積極維護用戶高隱私、高便利性等「四高」特色。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

新冠肺炎居家檢疫者不時發生趴趴走不守規定情形，工研院研發「智慧關懷居家管理系統」，可透過遠距進行居家監測與管理，以多元感測資訊降低定位誤差縮小至10公尺內，還會自動撥電話訪查，減輕里長、里幹事及警察8成的負擔，目前已被新竹縣市政府運用，成為第一線防疫關懷的最佳幫手。

現行居家檢疫管理系統遇到人力勞役成本高、定位誤差高及手機APP維運成本高三大問題。里長、里幹事等第一線防疫人員，常要24小時on call進行居家檢疫關懷或訪查，但現行採用手機基地台定位，易有數百公尺誤差值等問題，導致時有誤報。

工研院副院長張培仁說，研發的「智慧關懷居家管理系統」結合台灣資通訊的優勢，可透過遠距進行居家監測與管理，不僅定位準確，避免誤判，還會自動撥電話訪查，減輕里長、里幹事與警察的負擔，有效率網住病毒不擴散。

這套系統具備「高精準定位」、「高強度人員確認」、「積極維護用戶高隱私」及「高便利性」等四高，提供類似電子版里長里幹事，利用系統自動排程撥號功能，進行關懷訪談，加上工研院自主研發「虛擬化APP服務平台」，資料更新僅需一次，就可適用所有手機版本。

張培仁指出，相關研發技術已在新竹縣市政府進行場域驗證，提供許多防疫關懷協助，如為居家檢疫或隔離者收垃圾、送餐、視訊診療等，預計未來APP可連結更多相關資訊與服務，歡迎有興趣的縣市參與。

(中時 )