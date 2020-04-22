立法院國防外交委員會今天邀請國防部報告敦睦艦隊染疫風波，現場也連線正在隔離中的支隊長陳道輝，陳道輝向社會大眾道歉，但也強調絕無隱匿。隨即遭民進黨立委趙天麟砲轟陳「不是男子漢」，這就是隱匿，國防部長嚴德發也說，所以才會調職。國民黨的召委呂玉玲則懷疑，這是民進黨跟國防部沙盤推演要支隊長扛下。

呂玉玲表示，與陳道輝的電話連線得知，他說他不是決定解散的那個人，他是奉命行事，那是奉誰的命令，他不能說。但今天至少他有一個說明自己的機會，做了一個及時的澄清，保障了他說話的權利。

呂玉玲也透露，4月20日下午，海軍副司令梅家樹在呂玉玲的辦公室回答呂玉玲，說4月15日隔離期滿決定原地解散的人「就是支隊長」，也說支隊長沒有經過國防部或疫情指揮中心的同意，對照支隊長今天的說法，顯然前番說法與支隊長的坦白前後矛盾。

呂玉玲昨天就透露，國防部昨天不去防疫指揮中心開記者會，也沒應她邀請來討論委員會出席人員，就是跑去民進黨團總召柯建銘辦公室跟綠委「串供」。

呂玉玲說，如果沒有給支隊長一個解釋的機會，綜觀今天民進黨委員的質詢內容，可以推測昨天國防部與民進黨立委沙盤推演的結果，由支隊長負全部責任的機會最大。

(中時 )