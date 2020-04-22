中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，國內昨(21)日新增1,389例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計56,853例(含53,676例排除)，其中426例確診(今日新增案426)，分別為343例境外移入，55例本土病例及28例敦睦遠訓支隊。確診個案中6人死亡，236人解除隔離，其餘持續住院隔離中。第四班定點返台專案航班共229人於昨日晚間抵台，其中1人有症狀後送就醫，其餘均已安置於國內檢疫所，將陸續安排採檢並完成14天集中檢疫。

指揮中心進一步表示，有關3月30日自美國入境之班機發生12例確診個案，該班機除確診個案外，其他乘客及機組員共328人檢驗結果均為陰性，且個案相關接觸者亦已監測期滿，無發現陽性個案；另國內案379(本土病例)之相關接觸者共123人截至昨日皆已監測期滿，無發現陽性個案；以上2案均予以結案。

指揮中心指出，全球累計2,570,203例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國823,786例、西班牙204,178例、義大利183,957例、法國178,172例及德國143,457例為多；病例中175,948例死亡，以美國44,845例、義大利24,648例、西班牙21,282例、法國20,796例及英國17,337例為多。

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )